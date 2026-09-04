Delincuentes disparan contra bus de TransLima en presunto ataque extorsivo en San Martín de Porres

Los ataques contra el sector transporte no cesan. Esta mañana, una unidad de la empresa TransLima fue nuevamente baleada en San Martín de Porres, en la avenida Santa Rosa con Izaguirre, luego de que un vehículo la interceptara y desde su interior se efectuaran varios disparos.

Según los primeros testimonios, se trataría de un vehículo de color rojo que se estacionó al costado de la unidad para luego disparar hasta en cinco ocasiones. Como consecuencia, las ventanas del bus quedaron completamente destrozadas y parte de la carrocería resultó dañada.

CONDUCTOR TERMINÓ HERIDO

Este ataque, lamentablemente, dejó herido al conductor de la unidad, quien sufrió un rozón de bala en la mejilla y otras partes del cuerpo. El impacto provocó que entrara en desesperación y reaccionara de inmediato, saliendo de la unidad y corriendo por la zona para ponerse a salvo.

Afortunadamente, el conductor fue trasladado al Hospital Negreiro, donde viene recibiendo atención médica y permanece bajo observación.

EXTORSIONADA POR SEIS BANDAS CRIMINALES

Por otro lado, el dirigente de Transportes de Lima Sur, Julio Bretoneche, había informado que esta empresa ya venía siendo víctima de constantes ataques relacionados con la extorsión. Asimismo, señaló que la compañía estaría siendo extorsionada simultáneamente por hasta seis bandas criminales.