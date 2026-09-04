PNP intervino a casi 500 extranjeros en un prostíbulo clandestino de Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, la Policía Nacional intervino un prostíbulo clandestino durante el operativo policial denominado “Impacto 2026” en el que se encontraron a 481 extranjeros. En total, 302 varones y 179 mujeres fueron intervenidos, de estos, 98 tienen exceso de permanencia en nuestro país, 63 presentan permanencia vencida y 11 tienen delitos vinculados al orden migratorio.

Este operativo reunió a varias dependencias policiales, sumando hasta casi 200 efectivos. Aún se desconoce si entre los detenidos se encuentra el administrador de este local clandestino.

OPERATIVO PODRÍA REPLICARSE EN OTROS PUNTOS DE LIMA

El jefe de la región policial de Lima dio detalles de la intervención: “Hemos encontrado grupos de extranjeros que los vecinos reclamaban que se intervengan para conocer si su situación era irregular o porque podrían ocasionar hechos que podrían atentar contra la comunidad”, manifestó el jefe policial.

Los agentes del orden indicaron que el operativo continuará en el distrito de Los Olivos, además el jefe de la región policial de Lima indicó que este tipo de intervenciones continuarán en distintas partes de nuestra capital.