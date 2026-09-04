¿Playa o basural? balneario Venecia enfrenta grave contaminación en Villa El Salvador

Kilómetros de desmonte y basura acompañan al balneario Venecia, en Villa El Salvador, donde el constante arrojo de estos residuos se ha vuelto cada vez más recurrente. Esta situación ha alcanzado un punto crítico y genera malestar entre los residentes, quienes también advierten sobre el incremento de la inseguridad ante una eventual alerta de tsunami.

El panorama resulta aún más preocupante debido a que, a pocos metros del lugar, se encuentra una cancha de fútbol donde entrenan niños. Los menores deben convivir con este escenario y estar expuestos a los malos olores y al aire contaminado generado por la acumulación de residuos.

Asimismo, toda esta contaminación se ha convertido en un foco que atrae roedores y otras plagas, que podrían desplazarse hacia las zonas aledañas y aumentar el riesgo de propagación de enfermedades entre los vecinos.

PROBLEMÁTICA CONSTANTE

Por otro lado, esta situación no sería un problema reciente, ya que en 2019 se reportó el abandono de los restos del proyecto que se promocionaba como la “Costa Verde Sur”.

La iniciativa contemplaba la construcción de un malecón con restaurantes y otros espacios de recreación; sin embargo, las obras quedaron inconclusas, dejando kilómetros de desmonte y residuos en los alrededores del balneario.