Cañete: se hacen pasar por trabajadores de empresa de agua y roban a anciana

La delincuencia no se detiene. En Cañete, sujetos ingresaron a la vivienda de una adulta mayor, la señora Julia Ávila, y le robaron dinero en efectivo. El delito fue registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

Los malhechores se hicieron pasar por trabajadores de EMAPA Cañete, que tiene el manejo del agua potable en la ciudad. Estos sujetos se hablaban en clave, manifestando que “ya está el menú”, lo que significaba que ya tenían el dinero y debían retirarse.

DELINCUENTES SE HABRÍAN LLEVADO S/7 MIL

La anciana comentó que los sujetos le tocaron la reja de su casa y le dijeron que estaban haciendo limpieza del desagüe, por lo que le pidieron revisar su baño a lo que ella accedió, luego un sujeto subió hasta el segundo piso donde rebuscaron sus cosas y se robaron su dinero: “se llevaron una platita que tenía, con mis 600 euros. En moneda peruana se han llevado como 7 mil soles”, dijo la mujer entre lágrimas.

La anciana pidió a las autoridades que vigilen más para evitar este tipo de delitos. En tanto, al ser consultados, representantes de EMAPA Cañete deslindaron que estos sujetos sean sus trabajadores y recomendaron a la ciudadanía no dejarse sorprender por este tipo de estafas.