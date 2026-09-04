¡Teleférico de Miraflores listo! Inicia etapa final antes de iniciar operaciones

Tras culminar los trabajos de construcción, el denominado “Vaivén de Miraflores”, el teleférico ubicado en el distrito de Miraflores, se prepara para convertirse en una nueva alternativa de transporte hacia las playas. Según las autoridades encargadas del proyecto, este sistema permitirá conectar la parte alta del distrito con el litoral en tan solo tres minutos.

El teleférico se encuentra a aproximadamente 80 metros de altura y permitirá que residentes, turistas y bañistas puedan movilizarse de manera más rápida y reducir considerablemente un trayecto que, por lo general, podía tomar hasta 30 minutos.

TRES MINUTOS DE RECORRIDO

Según el vocero de Miraflores, Sergio Tapia aun nose tiene una fecha de inauguración por un tema de revisión de protocolos y de esa forma garantizar todas las medidas necesarias. “Pronto vamos a dar una fecha para que todo el público pueda disfrutar de esto”, indicó.

Asimismo, el amplio espacio de la cabina permitirá el ingreso de hasta 15 personas, de las cuales ocho podrán viajar sentadas, mientras que las demás deberán permanecer de pie durante el trayecto.