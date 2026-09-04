Chorrillos: ambulantes bloquean ingreso de emergencias en centro de salud

¿Irresponsabilidad o mala gestión? En Chorrillos se ha armado un mercado itinerante a la salida del centro de salud San Genaro, obstaculizando la salida e ingreso de ambulancias, pues los puestos de venta se han armado alrededor del nosocomio.

La gran cantidad de ambulantes que rodea el centro de salud dificulta la entrada y salida de las ambulancias, incluso los taxis tienen problemas para atravesar la vía. Los comerciantes no solo han armados sus puestos de venta, sino que han traído sillas, mesas, cajas, hasta colocan mantas para vender a un lado de la pista sus productos.

Ante la presencia de los ambulantes, las unidades de emergencia no pueden salir por la parte principal del centro de salud, sino que deben hacerlo por la parte posterior, lo que añade más tiempo para atender un caso de emergencia.

MUNICIPIO DE CHORRILLOS NO OFRECE SOLUCIONES

Desde hace cinco años los ambulantes se han apropiado de los alrededores del nosocomio, dificultando el ingreso y salida de pacientes y personal de salud. Llama la atención que la gestión municipal no está resolviendo esta situación y ha permitido que los comerciantes se incrementen en la zona.

La licenciada Ana Nicho, comentó que desde hace años están luchando con la presencia de ambulantes sin obtener resultados positivos. “Los médicos jefes han dado a conocer de esta problemática a la municipalidad, pero nadie ha movilizado a estos señores. En la gestión del señor Velasco y del señor Richard [Cortez] dicen que nadie los puede mover cuando se trata de un área de salud. Se ha pedido que cierren el pasaje para que no ingresen los comerciantes, pero hasta ahora no hay solución”, puntualizó.

El personal de salud informó que se contactó con la gestión actual de la municipalidad por la presencia de ambulantes, pero les respondieron que no podían hacer nada y que si necesitaban solución debía acudir al área de fiscalización, dejando el problema sin resolver.