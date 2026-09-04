Vecinos alertan la presencia de un mono “choro” por las calles de San Juan de Lurigancho

Vecinos se encuentran preocupados por la presencia de un mono “choro” que ha sido visto por las calles de Los Álamos en Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho. En videos se observa al animal balancearse de los cables aéreos de la ciudad, al parecer, en busca de alimento.

Las cámaras de Buenos Días Perú acudieron ante el llamado de los vecinos que señalaron que el animalito estaba por los alrededores, sin tener la oportunidad de encontrarlo, sin embargo, como se trata de una especie salvaje, los residentes de la zona se preguntan si pudo haber escapado de un zoológico o si es parte del tráfico ilegal de animales.

PIDEN PRESENCIA DE SERFOR

Según los vecinos, el animalito tomó algunas frutas de las viviendas y luego huyó por los cables aéreos. El personal de serenazgo intentó atraparlo el día de ayer usando escaleras para llegar hasta él, pero fue imposible de agarrar.

Por lo pronto, los vecinos piden la presencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para que puedan ubicar al animalito y llevarlo a buen recaudo. Este primate podría ser el mono “choro” de cola amarilla, una especie endémica del Perú que está en peligro crítico de extinción y se estima que su población se ha reducido drásticamente en 80 % durante los últimos años.