Surco: delincuente en moto sube a las veredas para huir de la policía

En el distrito de Surco, un presunto delincuente a bordo de una motocicleta fue capturado luego de una larga persecución. Un ciudadano venezolano fue perseguido por las autoridades de serenazgo y de la policía por varias cuadras del distrito.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se pudo visualizar cuando este sujeto intentó escapar de la persecución policial subiendo a una vereda, mientras sorteaba a los transeúntes que se encontraban caminado en ese momento.

PRESUNTA TENTATIVA DE ROBO

El sujeto fue registrado cuando aparentemente intentó robarle el teléfono a un hombre, sin embargo, el delincuente se detuvo al percatarse de la presencia de los serenos, entonces empezó a escapar, pero las cámaras de seguridad registraron toda la persecución.

El extranjero subió varias veces a las veredas poniendo en riesgo la vida de los transeúntes en medio de su escape, pero finalmente, tras seguirlo por varias cuadras, fue capturado. Los agentes del orden han logrado identificarlo y, lo que ahora se investiga, es si el detenido está involucrado en otros robos reportados en dicho distrito.