¡Lima se llena de motos eléctricas! 180 mil unidades circularían por la ciudad

Las motos eléctricas se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más utilizada en Lima, pero también en un riesgo para conductores y pasajeros debido a las constantes infracciones y la falta de medidas de seguridad.

Las cámaras registraron a conductores que se desplazan entre vehículos, invaden veredas y realizan maniobras peligrosas para avanzar en medio del congestionamiento, además de circular sin casco, placa ni SOAT. En algunos casos, incluso llevan a niños y trasladan hasta cinco personas en una sola moto, sin cinturones ni elementos que garanticen su protección.

A ello se suma la falta de fiscalización efectiva. Aunque las autoridades anunciaron sanciones desde el 2 de agosto, estas multas no se estarían aplicando de manera efectiva. “Estos vehículos deben ser retenidos por la policía y deben ser internados en los depósitos oficiales”, indicó un especialista.

UTILIZADAS PARA TRASLADAR A FAMILIAS ENTERAS

Muchas de estas unidades suelen circular sin las medidas de seguridad necesarias exponiendo de una manera u otra sus vidas mientras intentaba abrirse paso entre los automóviles.

Algunos usuarios, entre ellos madres de familia reconocieron los riesgos, pero señalaron que recurren a este servicio por necesidad. “No salva de apuro nada más, porque estamos apurados para ir a cocinar”, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cocinar, nos arriesgamos”.

AUTORIDADES ANUNCIARON MULTAS

De acuerdo con el informe, en Lima circularían actualmente más de 180 mil motos eléctricas. Muchas de estas unidades serían utilizadas para transportar a más de dos personas y algunas no contarían con placa, SOAT o conductores con licencia.

Según lo anunciado por las autoridades, las sanciones contemplan multas de S/550 por circular por una ciclovía, S/660 por no contar con placa, S/660 por circular sin SOAT y hasta S/2.750 por conducir sin licencia