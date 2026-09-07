SJL: dos hombres son asesinados a balazos por sicarios

En el distrito de San Juan de Lurigancho, dos hombres fueron asesinados a balazos cuando bebían licor en la calle, según testimonio de vecinos, cuando los delincuentes aparecieron en una moto lineal y dispararon contra estas personas.

En medio del tiroteo las víctimas, un hombre de 30 años y el otro de 20, aproximadamente, intentaron esconderse debajo de un bus de transporte público que estaba estacionado en el pasaje El Rosal, sin embargo, no lograron evitar que las balas les cayeran.

SE PRESUME UN AJUSTE DE CUENTAS

Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro corrió unas cuadras muy mal herido, pero terminó desvaneciéndose metros más allá. Los agentes policiales encontraron cinco casquillos de bala y un proyectil.

Según la policía, los sujetos asesinados tenían antecedentes policiales y no se descarta que el móvil de este crimen fue por ajuste de cuentas.