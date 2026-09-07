Mujer enardecida insulta y lanza objetos contra trabajador en centro comercial

En un conocido centro comercial ubicado en el distrito de Jesús María, una mujer armó un escándalo dentro de un conocido restaurante de comida rápida, presuntamente, por un billete falso. El video del incidente se difundió en redes sociales y se viralizó.

La mujer extranjera de nacionalidad venezolana le lanzó varios objetos e insultos a uno de los trabajadores, según se aprecia en el video, debido a que el trabajador no quiso concretar la venta porque identificó que el billete sería falso, según la denuncia policial.

La mujer le lanzó un objeto e insultó al vendedor, asimismo el trabajador también estaba muy molesto, por lo que los intentos del otro compañero de trabajo por apaciguar la tensión del momento fueron insuficientes.

LA POLICÍA INVESTIGA VERSIÓN DEL BILLETE FALSO

En las imágenes se observa a la mujer fuera de sí hasta que se dirige hasta el fondo del local, agarra una silla, y luego desaparece por un momento de las imágenes, después vuelve a salir, al parecer, para llamar a una persona y contarle lo ocurrido.

Ahora, la policía investiga si la versión de los trabajadores de que el billete que entregó la mujer fue falso y si el trabajador realmente agredió verbalmente a la mujer.