Cae banda de falsos taxistas dedicados al "secuestro express" en San Martín de Porres

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una banda criminal dedicada a la modalidad del "secuestro express" en el distrito de San Martín de Porres y capturaron a tres sujetos.

Entre los detenidos se encuentran dos sujetos peruanos y otro de nacionalidad venezolana. Los delincuentes operaban utilizando un vehículo camuflado como servicio de taxi para interceptar a sus víctimas en la vía pública.

​El objetivo de los delincuentes fue un empresario vinculado al rubro farmacéutico, quien fue interceptado a la salida de un spa cuando se disponía a abordar un supuesto taxi. Tras la captura, la víctima fue introducida al automóvil para retenerla bajo amenazas, golpearla y sustraerle dinero en efectivo y sus tarjetas bancarias mediante el uso de su clave táctil.

​Rescate y hallazgo de evidencias

​La división de extorsiones de la PNP logró ubicar oportunamente a la víctima y rescatarla con vida, constatando que solo presentaba lesiones psicológicas a causa de ser retenido en contra de su voluntad.

En la intervención policial también se logró la incautación de teléfonos celulares, tarjetas de la víctima y una réplica de arma utilizada durante el asalto perpetrado por los integrantes de la banda criminal.