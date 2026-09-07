Hombre termina en UCI tras recibir brutal golpe en la cabeza al salir de discoteca

Un hombre de 47 años terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir un golpe. El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de agosto de 2026 en los exteriores de un establecimiento ubicado en Andahuaylas.

Cámaras de seguridad registraron el instante en que la víctima identificada como Marco Vera se aproximó a saludar a Guido Valdarrago y el sujeto le propina un golpe en el rostro, provocando que caiga y se golpee de manera frontal contra el pavimento.

El atacante se retiró del lugar dejando al afectado tendido en el suelo sin recibir asistencia médica ni auxilio de los transeúntes durante aproximadamente 13 o 14 minutos. Horas después, sus amigos lograron ubicarlo gravemente herido y sangrando por la nariz en el interior de un vehículo.

​Traslado médico e investigaciones en curso

​El agraviado fue conducido al Hospital de Andahuaylas; sin embargo, ante la falta de un neurocirujano, la familia gestionó por sus propios medios la llegada de un especialista procedente de Cusco. Actualmente, Marco Vera se encuentra internado bajo pronóstico reservado en el hospital Casimiro Ulloa.

​Los familiares exigen la intervención inmediata del Ministerio Público y de las autoridades de Apurímac para acelerar las diligencias en Andahuaylas, esclarecer cómo se produjo el traslado del herido en la camioneta y se logre la captura del agresor quien se encuentra en libertad.