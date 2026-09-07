¡Están hartos! Vecinos de Santa Anita denuncian constantes robos de medidores de agua

​Los vecinos de la cuadra 1 de la calle Los Jilgueros, en el distrito de Santa Anita, denuncian ser víctimas de una serie de robos continuos de medidores de agua potable, perpetrados por sujetos desconocidos que operan tanto de día como de noche.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes aprovechan la falta de mecanismos de seguridad en los medidores para sustraer los dispositivos con facilidad, dejando a las viviendas sin agua por varios días.

​Los hurtos, que se habrían intensificado en los últimos tres o cuatro meses, han golpeado a las viviendas de este sector ubicado a pocos metros de la Plaza de Armas de Santa Anita. Los vecinos manifestaron su malestar debido a que estos actos delictivos no solo interrumpen un servicio básico esencial, sino que también obligan a los propietarios a realizar largos trámites administrativos ante las entidades prestadoras para la reposición de los medidores.

​Constantes robos y exigen intervención policial

​De acuerdo con los testimonios, los delincuentes operan vigilando las calles para violentar las tapas de las conexiones y llevarse los aparatos en cuestión de segundos. Los afectados señalaron que estas acciones delictivas son ejecutadas de manera reiterativa.

​Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las autoridades policiales y municipales para reforzar el patrullaje en el sector. Ellos recalcaron la necesidad de implementar soluciones efectivas para proteger las instalaciones en sus viviendas.