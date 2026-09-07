Balacera en el Callao: cura recibe disparo y otras dos personas terminan heridas

Una balacera se registró en las inmediaciones de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la urbanización San Fernando, en el Callao, dejando un saldo de tres personas heridas, entre ellas al cura del recinto religioso.

El ataque se produjo minutos después de que finalizara la misa dominical que se realizaba durante la noche. ​Entre los afectados se encuentra el padre José Arcadio Nazario, de 51 años, quien recibió un impacto de bala a la altura de la mejilla izquierda.

Las otras dos personas heridas durante el tiroteo fueron identificadas como Darvis Jesús Monagro Peña y Edith Josefina Rodríguez Antesana, quienes también se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Diligencias e investigación policial

​Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron hasta el lugar de los hechos para cercar la zona, recoger los casquillos regados en el recinto religioso y llevar a cabo las diligencias correspondientes del caso.

Las autoridades policiales investigan el móvil del ataque y no descartan que guarde relación con las denuncias de extorsión y cobro de cupos reportadas recientemente en las inmediaciones del parque San Fernando.