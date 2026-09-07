Ate: vecinos denuncian constantes robos tras retiro de rejas de seguridad

Un violento asalto registrado por cámaras de seguridad la noche del 5 de mayo de 2026 sacudió a los vecinos de la cuadra, cuando delincuentes interceptaron a un hombre que se disponía a entregar pedidos de pollos en la zona.

El hampón descendió de un vehículo, encañonó al conductor y lo dejó paralizado por el miedo, mientras una segunda agravada que intentaba escapar también fue sometida por la fuerza antes de que los criminales huyeran con el vehículo.

​Inseguridad tras retiro de tranqueras

​Los residentes de la cuadra aseguran que la criminalidad se ha incrementado exponencialmente desde que la Municipalidad de Ate ordenó el retiro de las rejas de seguridad que cerraban el acceso a la calle.

Los afectados denuncian que personal municipal acudió con personal de apoyo y maquinaria para desmantelar las estructuras, dejando el área completamente desprotegida y facilitando el ingreso de delincuentes que operan con total impunidad.