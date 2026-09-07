Puente Santa Clara II: arriesgan sus vidas por cruzar vía con enormes huecos

En la zona de Lurigancho-Chosica límite con el distrito de Ate Vitarte el puente Santa Clara II destaca por la vulnerabilidad de su infraestructura, lo cual causa gran preocupación porque se trata una vía de gran afluencia peatonal y vehicular.

En agosto de 2025 la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró la existencia de un inminente peligro de colapso en dos puentes: uno en Girasoles y otro en Santa Clara II. Ante esta situación, la comuna justificó la adquisición urgente de dos puentes modulares metálicos, los que aún no han sido instalados, en tanto el puente provisional, que tiene once años de antigüedad, hoy presenta con gran deterioro.

En esa situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha intentado solucionar este problema colocando varios parches en la vía, pero los vehículos que transitan por el puente han abierto uno de los huecos por el cual se puede observar el paso del río que transcurre debajo de él.

ESCASA ILUMINACIÓN Y TRÁFICO AGRAVAN LA SITUACIÓN

Todo lo anterior genera que la afluencia de los vehículos sea más lenta, ocasionando tráfico debido a que los conductores deben sortear los huecos para evitar atascos. En tanto, una mujer de la zona señaló que desde hace cuatro meses se ve la presencia de estos enormes huecos, además, la escasa iluminación genera aún más preocupación ya que un peatón que no pueda ver el agujero podría caer y generarse una tragedia.