Se maneja la hipÃ³tesis de que el conductor habrÃ­a excedido el lÃ­mite de velocidad o manejado bajo los efectos del alcohol. Las causas de la colisiÃ³n continÃºan bajo investigaciÃ³n.

Durante la madrugada se registró un aparatoso accidente en la Vía Expresa, a la altura de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano, en San Isidro. Un vehículo que transitaba por la zona sufrió un fuerte choque. No se registaron víctimas que lamentar.

Un equipo de Buenos Días Perú acudió al lugar y constató que el automóvil, conducido por un ciudadano extranjero, quedó completamente destruido. Los bomberos tuvieron que realizar un corte en el techo del vehículo para rescatar a sus ocupantes.

HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE VEHICULAR

Aunque todavía se desconocen las causas exactas del accidente, se maneja la hipótesis de que habría sido provocado por el exceso de velocidad. De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría circulado a más de 120 kilómetros por hora.

Asimismo, se presume que el conductor habría manejado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes también participaron en las labores de rescate.

Cabe mencionar que, el conductor de la unidad fue trasladado a una clínica de la zona para recibir la atención de los especialistas de la salud. El tránsito por esta zona de la Vía Expresa aunque no ha sido cerrada, sin embargo, los vehículos avanzan con lentitud.