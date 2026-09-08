Ventanilla: infernal balacera deja a tres personas heridas

En el distrito de Ventanilla, tres personas fueron heridas de bala cuando se movilizaban en una mototaxi, debido a que fueron interceptadas por otra mototaxi desde donde les dispararon cinco veces.

Los jóvenes de 33 y 31 años y un menor de edad de 17 años, intentaron escapar y corrieron en diferentes direcciones a pesar que estaban heridos. Posteriormente, fueron trasladados hacia un hospital donde se vienen recuperando.

POLICÍA INVESTIGA POSIBLE CASO DE EXTORSIÓN

Se supo que la mototaxi pertenece a la empresa de transportes Unión Costazul, por lo que no se descarta que el móvil de este atentado fue la extorsión, pero tampoco se descarta un presunto ajuste de cuentas.

Por el momento hay tres personas heridas que están siendo atendidos por los médicos. Peritos de criminalística han llegado al lugar y han recogido hasta 15 casquillos de bala, aún continúan investigando si hay cámaras de seguridad en los alrededores para identificar a los responsables de este atentado.