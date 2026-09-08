Incendio consume inmueble en plena avenida Canevaro en Lince

Un voraz incendio consumió un inmueble de aproximadamente tres pisos ubicado en la cuadra 6 de la avenida Canevaro, en el distrito de Lince. La edificación habría sido construida principalmente con material drywall, mientras que el sótano contaba con estructuras de material noble.

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se movilizaron hasta la zona para controlar la emergencia. Una de las primeras sorpresas de los bomberos fue encontrar una amplia cocina en el sótano, donde se hallaron 21 balones de gas, situación que generó sospechas sobre un posible origen del incendio.

El siniestro también dejó al descubierto la verdadera estructura de la edificación. Lo que inicialmente parecía ser una construcción de gran escala terminó siendo una estructura levantada parcialmente con material noble, condición que habría favorecido la rápida propagación de las llamas.

INCENDIO CONSUMIÓ TODO

Asimismo, tras ser controlado el incendio, se pudo apreciar con mayor claridad lo que había en el interior del inmueble. En los primeros y segundos pisos se encontraron diversos objetos y mobiliario relacionados con una oficina, lo que hace presumir que el lugar funcionaba como centro de trabajo.

Por otro lado, los bomberos lograron retirar los 21 balones de gas que se encontraban en el sótano. La presencia de estos cilindros representaba un riesgo considerable, pero pudo ser controlado para evitar una tragedia de mayores proporciones. Sin embargo, el incendio terminó afectando, aunque en menor escala, a algunos negocios aledaños.