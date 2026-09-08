Vecinos denuncian "cementerio de vehículos" estacionados frente a la Depincri de Los Olivos

Los vecinos de la urbanización Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, denunciaron que los exteriores de la División de Investigación Criminal (Depincri) se ha convertido en un "cementerio de vehículos".

Estas unidades, que van desde automóviles, motocicletas y mototaxis en estado de chatarra, ocupan varias cuadras de la zona desde hace más de dos décadas, obstaculizando las veredas y el tránsito peatonal.

​La acumulación de polvo, suciedad y restos de autopartes ha generado la proliferación de roedores, insectos y un foco infeccioso que perjudica la salud de los residentes. Asimismo, la presencia de estos vehículos inutilizados bloquea las rampas de acceso para personas con discapacidad y adultos mayores, obligándolos a caminar por la pista.

​Falta de respuesta y pedido vecinal

​Ante esta situación, los residentes remitieron un oficio el pasado 28 de agosto de 2026 dirigido al comandante de la comisaría, Henry Vílchez, con el propósito de liberar las vías. No obstante, los vecinos denuncian que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni solución por parte de la dependencia policial.

​El problema también se extiende hacia el Parque Santa Rosa, donde se registra la presencia de motocicletas y mototaxis abandonadas que invadiendo los espacios recreativos y el tránsito. Los afectados exigen una intervención inmediata de las autoridades competentes para ordenar el área.