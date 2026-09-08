Calles del jirón Paruro son lotizadas previo a la campaña de Halloween

A pocos días del inicio de las celebraciones por Halloween, varias cuadras del jirón Paruro, en el Cercado de Lima, han sido lotizadas ilegalmente mediante la señalización con pintura sobre la vía pública.

​Un equipo de Buenos Días Perú recorrió la cuadra 10 hasta la cuadra 13 de la mencionada vía y corroboró que se observan visibles pintas de colores amarillo y blanco sobre el pavimento y los sardineles.

Estas marcas incluyen textos como "pase", "ingreso" y referencias específicas ubicadas en los exteriores de los establecimientos comerciales, estableciendo perímetros destinados a la instalación de mercadería.

​Afectación del tránsito

​La señalización irregular se observa en los accesos a los locales y las áreas colindantes para delimitar espacios para la comercialización de productos, restando espacio a las calles y alterando el orden del sector.

Las marcas se repiten de manera consecutiva a lo largo de nuestro recorrido, siendo una distribución informal de los espacios públicos para el comercio previo a la campaña festiva de octubre.