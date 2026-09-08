Buenos Días Perú

08/09/2026

Caen “Los Vílchez”: mafia cobraba cupos a comerciantes de Manzanilla

Cinco personas han quedado detenidas, luego de que la División de Inteligencia y Extorsiones entrara en acción tras recibir una denuncia.



Las calles de Manzanilla, tomadas por el mercado de la Cachina, eran un espacio en el que comerciantes informales sobrevivían con miedo, debido a que todos los días debían pagar cupo a una organización criminal denominada “Los Vílchez” que se llevaban más de 3 mil soles por turno.

En imágenes proporcionadas por cámaras de seguridad, se observa a mujeres sentadas en sillas de plástico que reciben dinero que sería del pago de cupo de comerciantes, también se ve a un hombre con chaleco acercarse a otros vendedores pidiendo lo que sería el cupo diario. 

Cinco personas han quedado detenidas, luego de que la División de Inteligencia y Extorsiones entrara en acción tras recibir una denuncia con código de reserva. Para el éxito de esta operación, fue trascendental el uso de drones y cámaras municipales

“LOTIZARON” ZONA PARA EXTORSIONAR A COMERCIANTES

Según información policial, los delincuentes habían “lotizado” la zona y exigían una inscripción de 100 soles, luego un pago diario entre 5 y 10 soles por 5 horas de uso de vía pública, pero en caso se negaran o no pagaran a tiempo, les llegaba inmediatamente mensajes extorsivos a través de WhatsApp.

Durante el registro de una de la intervenidas identificada como Lidia Teodora Ramos Sacha alias “la tía” los agentes encontraron S/2,162 en monedas de baja denominación y una libreta de apuntes que sería clave para la policía, porque reúne toda la información de los comerciantes a quienes les cobraban los cupos. 

“LOS VÍLCHEZ” TRAS EL COBRO DE CUPOS

Esta organización criminal se dedicaba a causar temor entre los comerciantes donde cada miembro habría cumplido un rol distinto dentro de la banda: uno administraba las cuentas, pero la mayoría se habría dedicado a recolectar el dinero. Gracias al trabajo de la Policía y personal de la Municipalidad de Lima, estos sujetos fueron detenidos en la Dirincri.

 

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