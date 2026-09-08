Caen “Los Vílchez”: mafia cobraba cupos a comerciantes de Manzanilla

Las calles de Manzanilla, tomadas por el mercado de la Cachina, eran un espacio en el que comerciantes informales sobrevivían con miedo, debido a que todos los días debían pagar cupo a una organización criminal denominada “Los Vílchez” que se llevaban más de 3 mil soles por turno.

En imágenes proporcionadas por cámaras de seguridad, se observa a mujeres sentadas en sillas de plástico que reciben dinero que sería del pago de cupo de comerciantes, también se ve a un hombre con chaleco acercarse a otros vendedores pidiendo lo que sería el cupo diario.

Cinco personas han quedado detenidas, luego de que la División de Inteligencia y Extorsiones entrara en acción tras recibir una denuncia con código de reserva. Para el éxito de esta operación, fue trascendental el uso de drones y cámaras municipales

“LOTIZARON” ZONA PARA EXTORSIONAR A COMERCIANTES

Según información policial, los delincuentes habían “lotizado” la zona y exigían una inscripción de 100 soles, luego un pago diario entre 5 y 10 soles por 5 horas de uso de vía pública, pero en caso se negaran o no pagaran a tiempo, les llegaba inmediatamente mensajes extorsivos a través de WhatsApp.

Durante el registro de una de la intervenidas identificada como Lidia Teodora Ramos Sacha alias “la tía” los agentes encontraron S/2,162 en monedas de baja denominación y una libreta de apuntes que sería clave para la policía, porque reúne toda la información de los comerciantes a quienes les cobraban los cupos.

“LOS VÍLCHEZ” TRAS EL COBRO DE CUPOS

Esta organización criminal se dedicaba a causar temor entre los comerciantes donde cada miembro habría cumplido un rol distinto dentro de la banda: uno administraba las cuentas, pero la mayoría se habría dedicado a recolectar el dinero. Gracias al trabajo de la Policía y personal de la Municipalidad de Lima, estos sujetos fueron detenidos en la Dirincri.