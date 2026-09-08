Chorrillos: trabajador de colegio es acusado de tocamientos indebidos a menores

​Padres de familia del colegio Ariosto Matellini ubicado en el distrito de Chorrillos, realizaron una protesta en los exteriores del plantel para exigir la captura e investigación de un trabajador administrativo quien ha sido denunciado por el presunto delito de tocamientos indebidos a menores de edad.

En diálogo con Buenos Días Perú, los padres indicaron que los hechos habrían comenzado a registrarse desde el mes de mayo cuando Alfredo Gaspar Medina Calero, se desempeñaba en el área de secretaría y mesa de partes.

​De acuerdo con las declaraciones brindadas, el hombre acusado presuntamente aprovechaba su cercanía y acceso a los espacios de los estudiantes para cometer los actos en los baños del nivel primaria.

​Acciones legales y separación de trabajador

​Los padres afectados realizaron las denuncias correspondientes ante las dependencias policiales y la fiscalía, manifestando su preocupación ante posibles amenazas y señalando que el investigado contaría con el respaldo de su hermana quien es abogada.

​En respuesta a la situación, la dirección del colegio aplicó protocolos internos y determinó la separación temporal del trabajador mientras se desarrollan las investigaciones fiscales y policiales, mientras que los padres exigen garantías y medidas de protección para los alumnos.