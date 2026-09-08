Captan a pareja de ladrones robando a dos perros de raza de una vivienda en Surco

​Una pareja de delincuentes ingresó a una vivienda situada en el distrito de Surco para robar a dos perros de raza, de nombres "Gringo" y "Canela", aprovechando que los animales se encontraban en el patio.

En diálogo con Buenos Días Perú, la propietaria identificada como Fanny, contó que el hecho delictivo ocurrió cuando ella había salido de su domicilio, lo que facilitó la acción de los delincuentes para llevarse a los canes.

​En las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, se observa el preciso momento en el que un hombre y una mujer se acercan al cerco colindante de la casa. Los sujetos utilizaron correas para sacar a las mascotas, una de seis meses y otra de un año.

​Acciones legales y preocupación por canes

​Tras darse cuenta de lo ocurrido, la dueña inició la búsqueda por las inmediaciones y revisó los videos de los vecinos en donde se observa el robo de sus perros. La mujer expresó su angustia por el bienestar de los animales, debido a que estos requieren cuidados específicos.

​La denuncia correspondiente ya fue presentada en la comisaría del sector, dependencia policial que analiza los videos de seguridad para identificar y capturar a los responsables, así como para dar con el paradero de los canes.