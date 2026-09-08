Alias “cerebro”: hombre de 70 años usaba mochila anti GPS para robar

Un hombre de 70 años, identificado como alias “cerebro”, ha sorprendido a las autoridades por la modalidad de robo que usa. Este sujeto ha logrado crear una barrera anti GPS para que no puedan detectar los teléfonos celulares que roba.

El comandante PNP Mario Bonilla, comisario de Miraflores, explicó que el día de ayer, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó que tenían a una persona retenida en uno de los buses del Metropolitano por sustraer un teléfono celular. El sujeto fue identificado como Patricio Rigoberto Encalada Andrade, de nacionalidad ecuatoriana, el cual fue acusado de sustraer el móvil a una joven cuando se trasladaban en el Metropolitano.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

Según información del comandante Bonilla, la joven logró percatarse del robo y confrontó a este sujeto que, con ayuda de pasajeros del bus, lograron reducirlo. Luego llamó a personal de la ATU para que lo llevaron a la comisaría. En el establecimiento, se hizo el registro de la mochila del detenido donde hallaron papel aluminio y una malla que no permitían que se rastree el celular, es decir, el celular era envuelto en papel aluminio y en la malla tipo nylon, luego se introducía a la mochila para bloquear de manera artesanal la señal y el GPS.

NUEVA MODALIDAD DE ROBO

Según el comandante Bonilla, este tipo de modalidad de robo se ha visto entre “tenderos” que usan esta forma de envolver los productos robados para evitar que se active la alarma de los centros comerciales, pero muy pocas veces se ha visto en el robo de celulares.

Otra situación que llamó la atención del comisario de Miraflores fue que, tras interrogar al detenido, éste afirmó que recién llegó al Perú, pero tiene denuncias por delitos contra el patrimonio, hurto agravado, el 4 de febrero de este año y en el 2024 tiene una denuncia por sustraer teléfonos bajo la modalidad de “lanza” en otras jurisdicciones.