Padres de familia indignados: tesorera se fuga con más de S/18 mil para fiesta de promoción

Maribel Gina Jimpe Santos es buscada por los padres de familia de un centro educativo en Los Olivos, por llevarse más de S/18 mil, monto que debía ser destinado a la fiesta de promoción de sus hijos. Según relataron los padres, esta mujer era la tesorera y recaudaba el dinero, pero para evitar ser descubierta les mostraba balances falsos, luego simplemente desapareció y no se le puede ubicar.

Los padres de familia señalaron que este año acordaron dar cuotas de 550 soles para la promoción, todo el dinero recaudado lo guardaba Maribel Jimpe, pero desde hace una semana no da la cara y no la pueden ubicar. Los padres dijeron que no realizó el pago por la reserva del local, ni por las casacas, ni ningún otro: “Queremos que de explicaciones”, dijo una madre de familia.

PIDEN QUE SE HAGA RESPONSABLE

Los progenitores comentaron que tienen asesoría legal y han puesto una denuncia, sin embargo, necesitan ubicar a esta mujer, pues está como no habida: “Hemos ido a buscarla a su casa y no está, no contesta al teléfono, no tenemos ningún medio para ubicarla. Está desaparecida”, señaló otra madre de familia. “Nosotros podemos cometer errores, pero todo está en base a conversar, pero ella parece que no quiere hacerse responsable”, manifestó la mujer.

Son 29 niños que han visto frustrado sus sueños e ilusiones, que esperaban tener una linda fiesta para este 24 o 28 de diciembre. Otra madre de familia comentó que desde abril los padres han estado pagando una cuota con la esperanza que sus hijos tuvieran un lindo recuerdo para su promoción.

TESORERA TIENE CITACIÓN A LA COMISARÍA

Ahora los padres de familia piden a las autoridades apoyo para que esta mujer aparezca, pues ha sido citada a la comisaría de Túpac Amaru, donde está puesta la denuncia, pero desde hace una semana no contesta y solo ha escrito algunas veces por WhatsApp pidiendo más tiempo: “hace más de una semana que no responde, y si contesta, solo lo hace por WhatsApp pidiendo más tiempo”, manifestó la madre de familia.