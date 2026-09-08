Dejan arreglo fúnebre y nota con amenaza en vivienda de candidato a la alcaldía de Santa Anita

Esta madrugada, desconocidos dejaron un arreglo floral fúnebre y una nota con amenazas en la casa del exalcalde de Santa Anita y actual candidato de Somos Perú, José Nole, ubicada en la urbanización San Carlos.

Al descubrir el arreglo, la familia llamó inmediatamente a la Policía Nacional y al serenazgo. Los agentes acordonaron la zona y revisaron el objeto para descartar que contuviera algún artefacto explosivo, informa Perú21.

CAMPAÑA ELECTORAL

Dentro del sobre donde estaba la nota con amenazas de muerte se encontró una hoja con fotografías del postulante Nole Palomino y de dos de sus hijas. Las imágenes aparecían acompañadas de lazos negros.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones del caso, comenzaron revisando las cámaras de seguridad. Deberá determinar si la amenaza guarda relación con la campaña electoral o responde a otro móvil.