PNP detiene a “Los malandros del barrio”: estafaban con falsa venta de autos

En Puente Piedra, la policía capturó a tres sujetos que pertenecerían a la peligrosa banda delincuencial “Los malandros del barrio”, que captaba a sus víctimas realizando una falsa venta de vehículos a través de las redes sociales.

¿CÓMO SE CONCRETÓ LA ESTAFA?

Los delincuentes atacaron a su última víctima con un arma de fuego y le arrebataron 16 mil soles. Según la policía, los ladrones ofrecieron una camioneta a través de las redes sociales, hasta que una persona cayó en sus mentiras y se citó con los delincuentes para concretar la supuesta compra.

Cuando la víctima se encontró con los sujetos, ellos lo atacaron con el arma y le quitaron su dinero que era el pago del vehículo que quería comprar. Tras este hecho, la víctima colocó la denuncia e inmediatamente la policía dio con el paradero de dos de estos sujetos.

Según información policial, el líder de esta mafia sería un sujeto que pertenecería a la Fuerza Aérea del Perú, sin embargo, aún falta corroborar si esta información es cierta. Al parecer los sujetos operaban desde algunos meses y se desconoce desde cuándo captaban a sus víctimas a través de las redes sociales.

Por otro lado, entre las pertenencias halladas durante su intervención encontraron una licencia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) que también será corroborada si es verdadera.