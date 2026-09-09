Detienen a falso repartidor tras persecución en Surco

Un falso “delivery” que robó un celular fue capturado gracias a la reacción de un vecino y un conductor en el distrito de Surco. Las cámaras registraron cuando el ladrón, que sería un extranjero, estaba en su motocicleta y a su vez marcando a su víctima que caminaba distraído con el celular.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

El sujeto vio su oportunidad e invadió la vereda con el vehículo y le arrebató el teléfono. El extranjero intentó fugar rápidamente, pero un vecino que presenció el robo le lanzó una patada y al mismo tiempo el chófer de una camioneta realizó una maniobra que terminó chocando contra el sujeto.

El delincuente perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Inmediatamente una trabajadora de la zona usó el botón del pánico instalado en uno de los postes de la cuadra 6 de la avenida Surco. Eso permitió que los serenos llegaran de inmediato al lugar para intervenir al sujeto.

La policía ahora investiga si el detenido está involucrado en otros casos de robos ocurridos en la zona.