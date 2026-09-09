Mercado Valle Sagrado en la mira: Policía captura a sospechoso antes de un presunto ataque en San Juan de Lurigancho

Mediante un operativo desplegado por agentes de la Policía Nacional del Perú, se logró frustrar un presunto ataque contra el mercado “Valle Sagrado”, ubicado en San Juan de Lurigancho. Durante la intervención fue detenido un sujeto conocido con el alias de “Ñongo”, de apenas 18 años, quien tendría antecedentes relacionados con diversos hechos delictivos.

Según las primeras informaciones, el detenido ya habría realizado ataques y actos de extorsión no solo contra comerciantes del mercado, sino también contra propietarios de restaurantes y locales destinados a la realización de eventos en la zona.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó escapar lanzándose desde el cuarto piso del inmueble donde se encontraba. Sin embargo, su intento resultó infructuoso, debido a que los agentes ya habían rodeado el lugar y lograron impedir su fuga.

ENCONTRARON MATERIAL EXTORSIVO

Tras la detención del sujeto, los agentes de la Dipincri 1 de San Juan de Lurigancho y de la Dirin encontraron en su poder cartas extorsivas dirigidas a un restaurante de la zona y a los comerciantes del mercado.

Además, se conoció que, días antes de su captura, el detenido habría llamado a uno de los comerciantes del mercado para exigirle el pago de S/ 4,000. Sin embargo, el pedido recibió una negativa debido al elevado monto solicitado.

RESPONSABLE DE UN INCENDIO

Tras las constantes amenazas, el sujeto, quien sería integrante de la banda criminal “Los Malditos de Huáscar”, habría admitido a través de mensajes extorsivos su presunta responsabilidad en el incendio del mercado 10 de Octubre, en San Juan de Lurigancho donde varios comerciantes lo perdieron todo.