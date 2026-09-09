SJL: cae peligroso extorsionador gracias a una piñata

En el distrito de San Juan de Lurigancho, una piñata delató a un presunto extorsionador implicado en un atentado con una granada. Se trata de un ciudadano extranjero de 29 años, que cayó en la mototaxi que habría utilizado para movilizar a sus cómplices cuando lanzaron un explosivo contra una obra de construcción civil.

En el vehículo, los agentes policiales hallaron tres explosivos y droga. A pesar que la mototaxi no tenía no tenía placa, los efectivos policiales corroboraron que era la misma que usaron para cometer el atentado el pasado 30 de enero, donde una persona terminó fallecida y tres heridos de gravedad.

PIÑATA: PIEZA CLAVE PARA LA POLICÍA

Aquel día, las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque, donde también se aprecia que la mototaxi llevaba una piñata en la parte posterior. Ese detalle fue pieza clave para descubrir quiénes iban dentro del vehículo.

Otra cámara de seguridad registró cuando un sujeto salió de un mercado llevando la piñata, la misma que fue puesta detrás de la mototaxi. Según la policía, este hombre se encontraba manejando el vehículo menor el día del ataque, además, señalaron que aún están en busca del paradero de los cómplices de este sujeto.