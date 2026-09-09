Comas: Colegio Fe y Alegría suspende clases presenciales por amenazas contra profesores y alumnos

El Colegio Fe y Alegría N° 10, ubicado en la primera cuadra de la avenida Revolución, en Comas (frente al Hospital Sergio Bernales), suspendió sus clases presenciales para pasar a la modalidad virtual tras ser recibir mensajes extorsivos.

La medida fue adoptada por las autoridades del plantel ante el temor generado por advertencias que involucran directamente la seguridad de los estudiantes, profesores y del personal administrativo.

​Los mensajes amenazantes, que también han circulado en redes sociales, contienen información detallada sobre las instalaciones del colegio, así como nombres completos y direcciones de algunos profesores y del director. Los representantes de la institución y el personal administrativo realizaron las denuncias ante la comisaría del sector.

Clases virtuales y resguardo policial

Las clases virtuales dispuestas por la dirección se mantendrán de manera preventiva hasta el próximo viernes, periodo en el cual los alumnos continuarán sus actividades académicas desde sus hogares mientras se evalúan las medidas de seguridad.

​Unidades especializadas de la policía y personal de serenazgo han acudido a las inmediaciones del centro educativo para realizar labores de resguardo y patrullaje. En tanto, las familias y los vecinos de la zona exigen una mayor intervención de las autoridades.