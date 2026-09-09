Tragedia en SJM: anciana muere arrollada por mezcladora de concreto

Una adulta mayor falleció el último martes 8 de septiembre tras ser arrollada por un camión mezclador en el cruce de la avenida Pista Nueva con la avenida Centenario, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Los vecinos señalaron que en la intersección se registra a diario intenso flujo de unidades de transporte público, vehículos particulares y camiones de carga pesada, no cuentan con semáforos, rompemuelles o una señalización adecuada que proteja a los peatones.

​Esta situación afecta a escolares, personas con habilidades diferentes y adultos mayores que transitan diariamente por la zona en horas punta, exponiendo sus vidas ante vehículos que circulan a gran velocidad.

​Intervención policial y demanda vecinal

​En tanto, el conductor del vehículo pesado involucrado en el fatal accidente fue detenido por agentes policiales y trasladado hasta la comisaría de Pamplona 1 para las diligencias correspondientes de ley.

​Los residentes reiteraron su llamado a las autoridades municipales para que puedan implementar medidas de seguridad vial inmediatas en este punto crítico del distrito y de esta manera evitar más accidentes.