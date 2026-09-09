Independencia: armados y encapuchados roban camioneta en presencia de niños

Gran consternación ha generado la presencia de tres delincuentes armados que intervinieron una camioneta, amedrentaron al conductor y se la llevaron. Todo el hecho ocurrió frente al parque infantil Mundo Verde, en el distrito de Independencia, donde había niños presenciando el delito.

Los sujetos encapuchados golpearon y encañonaron al conductor y lo obligaron a bajarse del vehículo, un tercer cómplice se dirigió hasta los acompañantes del conductor para robarles, luego huyeron con la unidad. En paralelo, una madre, su hijo y otro niño más fueron testigos del hecho criminal, generando terror en la zona.

En las cámaras se registró el momento en que los tres delincuentes se percatan que el hombre estaba solo en la camioneta que estaba estacionada y se acercan a amedrentarlo, luego de forcejear y desatarse gritos de ayuda, los sujetos abrieron las puertas y se llevaron la camioneta Hilux.

CASETA DE SEGURIDAD VACÍA

A pocos metros de ese parque hay una caseta de seguridad, pero no había personal en ese momento. Según vecinos, esta caseta siempre está vacía, sin personal de seguridad, lo que incrementa más el temor de los residentes.

En tanto, llamó la atención que el personal de serenazgo que estaba en la caseta de seguridad solo salió cuando observó las cámaras cuando llegó el equipo de Panamericana Televisión.