Buenos Días Perú

09/09/2026

Comas: camión con desmonte vuelca aparatosamente en vía Pasamayito

Vehículo de carga pesada volcó en la zona de Collique, bloqueando la vía con escombros y generando riesgos por derrame de aceite.



Un camión de carga que transportaba residuos de construcción terminó volcado la mañana de este miércoles 9 de septiembre en la vía de Pasamayito, situada en el sector de Collique, en el distrito de Comas.

El hecho ocurrió debido a una mala maniobra del conductor, lo que ocasionó que el vehículo pesado terminara recostado y esparciera toneladas de piedras y bloques de concreto sobre la pista y la acera peatonal.

​El accidente dejó la calzada intransitable y con restos de aceite derramado, obligando a los conductores de automóviles y unidades de transporte público a transitar con cuidado. Los escombros y restos de fierros contiguos a la zona obstruyen el paso peatonal.

​Reclamos de vecinos

​Los vecinos señalaron que esta vía registra constantes accidentes debido a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas. Ante esta situación, exigen a las autoridades la colocación de mayor señalización preventiva y la edificación de muros de contención para proteger las viviendas aledañas.

​Estado de vía y trabajos pendientes

​Hasta el momento, los restos de material de construcción y los elementos metálicos continúan obstaculizando el libre tránsito en los alrededores del punto del siniestro. Las unidades vehiculares que circulan por la ruta deben realizar maniobras de rodeo para avanzar.


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