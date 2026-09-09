SJL: presencia de enorme iguana en parque atemoriza a vecinos

La presencia de una enorme iguana en el distrito de San Juan de Lurigancho, ha llamado la atención de los vecinos. Según relataron, esta iguana fue vista por última vez en las graderías de una losa deportiva en el parque La Concordia.

Sin embargo, este animalito ha sido visto desde hace dos semanas y no solo en este lugar, sino que también se le ha podido observar en otro parte que está unos metros más allá. Esta situación ha generado preocupación, porque cerca hay dos colegios cercanos y los escolares vieron al enorme animal, se acercaron a él, lo que podría provocar una reacción más severa del animal.

En tanto, otros vecinos reportaron que vieron en la zona de juegos de las mascotas. Se especula que el lagarto puede ser de algún vecino o si es un animal que se habría escapado de algún zoológico.

PIDEN PRESENCIA URGENTE DE SERFOR

Además, cabe destacar que la iguana tiene la bacteria salmonella, la cual podría ocasionar enfermedades estomacales a los menores si la tocan, pero también podrían contagiar otras enfermedades, ya que es común que los animales silvestres transmitan algunos males a los humanos.

Ya van dos semanas, aproximadamente, que se ha reportado esta situación al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), pero aún nadie se acerca a este lugar, donde la iguana solo ha sido vista esporádicamente.