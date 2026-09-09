Sepa cómo acceder al descuento del 90% en papeletas de tránsito

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) inició la aplicación de un régimen especial de pago que permite a los conductores acceder a un descuento del 90% en sus papeletas de tránsito acumuladas.

Dicha medida, implementada en las oficinas de la entidad y a través de su plataforma virtual, busca facilitar la regularización de deudas pendientes de los conductores que en muchos casos alcanzan montos elevados.

​Con este beneficio, los ciudadanos con multas de tránsito pueden saldar sus obligaciones abonando únicamente el 10% del total adeudado. La iniciativa responde a la acumulación de sanciones en diversos conductores de la capital, ofreciendo una vía para evitar medidas coactivas o la retención de documentos.

​Infracciones excluidas del beneficio

​No obstante, el régimen no aplica para todas las papeletas de tránsito registradas. Existen infracciones consideradas muy graves que fueron excluidas de la rebaja, tales como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, manejar sin licencia, y superar los límites de velocidad establecidos en más de 30 km/h.

​Asimismo, quedan fuera de este beneficio aquellas faltas relacionadas con la falta de revisión técnica vehicular, la carencia de SOAT vigente y las infracciones vinculadas a accidentes con daños personales o muerte. Los conductores pueden verificar el estado de sus multas ingresando a la plataforma digital oficial del SAT para conocer si califican a la rebaja.