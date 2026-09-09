Sepa cómo acceder al descuento del 90% en papeletas de tránsito

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) inició la aplicación de un régimen especial de pago que permite a los conductores acceder a un descuento del 90% en sus papeletas de tránsito acumuladas.
Dicha medida, implementada en las oficinas de la entidad y a través de su plataforma virtual, busca facilitar la regularización de deudas pendientes de los conductores que en muchos casos alcanzan montos elevados.
Con este beneficio, los ciudadanos con multas de tránsito pueden saldar sus obligaciones abonando únicamente el 10% del total adeudado. La iniciativa responde a la acumulación de sanciones en diversos conductores de la capital, ofreciendo una vía para evitar medidas coactivas o la retención de documentos.
Infracciones excluidas del beneficio
No obstante, el régimen no aplica para todas las papeletas de tránsito registradas. Existen infracciones consideradas muy graves que fueron excluidas de la rebaja, tales como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, manejar sin licencia, y superar los límites de velocidad establecidos en más de 30 km/h.
Asimismo, quedan fuera de este beneficio aquellas faltas relacionadas con la falta de revisión técnica vehicular, la carencia de SOAT vigente y las infracciones vinculadas a accidentes con daños personales o muerte. Los conductores pueden verificar el estado de sus multas ingresando a la plataforma digital oficial del SAT para conocer si califican a la rebaja.