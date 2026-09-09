Capturan a presuntos integrantes de "El Cartel del Diablo" vinculados a extorsión y sicariato

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos presuntos integrantes de la organización criminal conocida como "El Cartel del Diablo", vinculada a los delitos de extorsión y sicariato, en el Cercado de Lima.

​Durante la intervención, los agentes del orden incautaron a los sospechosos diversas armas de fuego, entre ellas una pistola Glock con 16 municiones calibre 9 mm, una pistola Pietro con 15 municiones y una cacerina con 28 municiones.

Asimismo, se le encontraron en su poder bolsas con sustancias ilícitas y dinero en efectivo en el lugar. Los sujetos intervenidos, de 16 y 24 años, registran antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Mensajes extorsivos e investigación

​Durante la diligencia, las autoridades policiales encontraron un manuscrito con amenazas explícitas que contenía la frase "Así van a morir todos los que le copien a los: MX. Att: El Diablo". La Policía Nacional se encuentra investigando a quién iba dirigido este mensaje extorsivo y la identidad de la posible víctima.

​Las investigaciones continúan abiertas ante la sospecha de que otros miembros de la misma banda criminal permanezcan prófugos. Las autoridades policiales señalaron que las pesquisas seguirán su curso para esclarecer la red de extorsión y sicariato que operaba en la capital.