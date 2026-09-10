Intensa llovizna causa aniegos en Lima Sur: cierran bypass de Villa María del Triunfo

La fuerte llovizna que se reportó desde anoche en la capital nuevamente inundó Lima Sur dejando veredas completamente mojadas, riachuelos en las pistas y calles convertidas en lagunas.

Un equipo de Panamericana Televisión realizó un recorrido en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores y encontró que nuevamente, varios cruces, calles y bypass quedaron inundados.

El bypass de Nueva Esperanza volvió a quedar empozado, esta vez la Municipalidad de Lima y la comuna de Villa María del Triunfo actuaron rápido y enviaron cisternas para retirar el agua acumulada, pese a ello el agua sigue bajando de la avenida Pachacútec, la cual está totalmente anegada. Ante esta situación, el bypass está cerrado y solo funcionan las vías auxiliares.

En esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, el bypass contaba con cuatro camiones cisterna para reducir la cantidad de agua estancada, sin embargo, no serían suficientes.

REPORTAN CALLES INUNDADAS EN OTROS PUNTOS DE LIMA SUR

La situación es similar en el bypass de la avenida El Sol, pero la situación más crítica se observó en el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Pumacahua, pues era intransitable. Varias cisternas succionaron el agua, pero a pesar de ello se podía ver con claridad las piscinas formadas por las lloviznas.

El recorrido permitió ver que varias calles se convirtieron en lagunas, pero la zona más afectada fue en la avenida 26 de Noviembre donde los vehículos se quedaron atacados. La pista tuvo que ser cerrada y eso formó una larga cola de vehículos, la mayoría, camiones con carga, justamente debido a ello la municipalidad decidió cerrar la vía para evitar que las unidades pesadas empeoren la situación en la vía.

Desde hace dos semanas las lloviznas han continuado afectando a los conductores y transeúntes de estas zonas. Cabe destacar que cisternas de Emape y de La Municipalidad de Lima se han desplegado en los puntos donde se reportan aniegos.