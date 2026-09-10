Colegios de Villa María del Triunfo quedan inundados por fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 10 de septiembre continúan generando dificultades en distintos sectores de Villa María del Triunfo. Esta vez, la emergencia se reportó en el cruce de las avenidas Heraldos Negros y 26 de Noviembre, donde las precipitaciones provocaron la inundación de la vía, una zona que ya había sido afectada anteriormente.

La situación se ha tornado preocupante, debido a que no sería la primera vez que este punto termina inundado. Además, en los alrededores se encuentra la Institución Educativa Miguel Grau, cuyas instalaciones nuevamente se han visto afectadas por las lluvias, un problema que ya había sido reportado con anterioridad.

Asimismo, como ya se había advertido, la filtración de agua hacia el colegio no sería el único riesgo para los estudiantes. En la zona también se encuentra un poste de energía eléctrica que podría representar un peligro ante un eventual cortocircuito, especialmente debido a la presencia de agua acumulada.

COLEGIOS TERMINAN AFECTADOS

El colegio Miguel Grau no sería la única afectada por las inundaciones, la Institución Educativa Guillermo Caeli de la Fuente también ha visto vulnerados sus accesos e infraestructura debido a la acumulación de agua en los alrededores.

Esta situación se convierte además en un posible foco infeccioso, debido a que el agua acumulada se encontraría contaminada por los desperdicios y residuos que han sido encontrados en la zona. “Estos dos colegios deberían reconstruirse, porque ya estan colapsados y no son habitables y solo hacen clases en aulas prefabricadas”, indicó un vecino de la zona.