Mitin político termina en batalla campal y deja nueve heridos en Independencia

Un evento político y deportivo por las Elecciones Municipales y Regionales 2026, terminó en una batalla campal a botellazos en una loza deportiva del distrito de Independencia, en Lima. Según los vecinos, la actividad habría estado vinculada a un evento proselitista del candidato Goyo Quispe, de Podemos Perú.

El enfrentamiento dejó al menos nueve personas heridas, según videos registrados por los propios residentes muestran a hombres y mujeres enfrentándose a golpes, mientras se lanzaban botellas de cerveza y otros objetos en medio de la cancha.

La violenta gresca ocurrió durante la noche, luego de una actividad que habría comenzado alrededor de las 8:00 p. m. y se extendió hasta aproximadamente la medianoche, asimismo en el lugar quedaron cajas y botellas de cerveza, además de restos de bebidas derramadas sobre el piso.

VECINOS DENUNCIAN FALTA DE SEGURIDAD DURANTE EL EVENTO

Una dirigente vecinal señaló que varios residentes le enviaron videos para alertarla sobre la pelea y solicitaron la intervención de las autoridades. Según su versión, algunas de las personas heridas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud y otras se retiraron del lugar en vehículos particulares.

Los residentes cuestionaron que una actividad de carácter político se haya realizado en un espacio público y reclamaron que se adopten medidas para evitar que este tipo de enfrentamientos vuelvan a ocurrir.

NOMBRE DEL CANDIDATO EN LOZA DEPORTIVA

Durante el recorrido por el lugar se pudo observar que el nombre de Goyo Quispe aparecía pintado en diferentes sectores de la loza deportiva. Los vecinos sostienen que el evento habría sido organizado como parte de sus actividades de campaña para las próximas elecciones.

Por otro lado, los vecinos dan cuenta de nueve personas heridas. Las autoridades deberán determinar cómo se originó la pelea, quiénes participaron y si existen responsabilidades por la organización y las condiciones de seguridad del evento.