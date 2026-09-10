“Rey de las zapatillas” es asesinado en la puerta de su casa por mafias “gota a gota”

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos delincuentes en una moto lineal llegaron hasta una vivienda en la calle Los Claveles, en el distrito de Ate, y asesinaron a balazos al comerciante identificado como Jorge Calderón Huayhuas, de 48 años, conocido como el “Rey de las zapatillas”.

Cuando el empresario se paró en una esquina, luego de atender una llamada telefónica, los sicarios llegaron y dispararon contra él cinco veces antes de poder ingresar a su vivienda, y terminó falleciendo en el lugar. Cabe destacar que en los alrededores hay otras viviendas y negocios.

En el momento del ataque, el pasaje estaba desprotegido, no había presencia policial ni de serenazgo para proteger a los vecinos. Los agentes llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones preliminares; se presume que los responsables estarían relacionados a préstamos “gota a gota”.

LA VÍCTIMA HIZO LA DENUNCIA POR AMENAZAS

Se tuvo conocimiento que el empresario Jorge Calderón realizó la denuncia por amenazas, sin embargo, al parecer, no hubo un avance correcto de las investigaciones y terminó convirtiéndose una nueva víctima de la criminalidad. En tanto la familia ha preferido no dar declaraciones en este caso.

Hasta el momento se ha registrado dos cámaras de seguridad en el pasaje donde ocurrió el ataque, y llama la atención que éstas son adquiridas con los recursos de los vecinos, pues no hay cámaras provistas por la municipalidad.