La moda de los años 80 vuelve: inteligencia artificial y nostalgia reviven una década

Viajar cuatro décadas al pasado ya no requiere una máquina del tiempo. Una fotografía y una indicación a la inteligencia artificial pueden ser suficientes para recrear cómo luciríamos en los años 80, con peinados, ropa, colores y escenarios característicos de aquella época.

Esta tendencia se ha convertido en una nueva forma de explorar la nostalgia. Usuarios transforman sus fotografías actuales en retratos inspirados en los años 80, conservando sus facciones y modificando elementos como la vestimenta, el cabello, la iluminación y hasta el tradicional grano de las fotografías de aquella década.

COLORES Y PRENDAS REGRESAN A LAS TIENDAS

Las prendas en Gamarra también retoman elementos de aquella época, aunque con modificaciones para adaptarse a las tendencias actuales. Los pantalones acampanados, por ejemplo, continúan presentes, pero con cortes más rectos y menos desgastados que los utilizados décadas atrás.

Los tonos intensos vuelven a ocupar un espacio importante en las colecciones actuales. Rojos, fucsias y colores tropicales conviven con tonalidades más suaves como el celeste y el amarillo pastel, recuperando parte de la paleta característica de los años 80.

¿POR QUÉ LOS JÓVENES VUELVEN LA MIRADA HACIA LOS 80'S?

El interés por esta década no se limita a quienes la vivieron. Para las nuevas generaciones, los años 80 representan una época cultural que pueden descubrir a través de la música, el cine, las fotografías familiares y la moda de sus padres. “Los jóvenes están en una etapa más transitoria y más experimental donde van a lograr aterrizar culturalmente”, indicó Alex Huerta, Antropólogo.

Por otro lado, la nostalgia también se ha instalado en la industria del entretenimiento, con el regreso de franquicias y producciones vinculadas a décadas anteriores. Películas, series y bandas musicales recuperan referencias que vuelven a circular entre públicos jóvenes.