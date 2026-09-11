Adolescentes asaltan a balazos minimarket en Manchay: trabajadora del negocio resultó herida

Dos adolescentes, ambos de 16 años, asaltaron a balazos un minimarket en el sector de Manchay, distrito de Pachacámac. Durante el atraco, una trabajadora resultó herida por un disparo; fue trasladada al hospital de Ate Vitarte, donde se recupera.

El robo se registró la tarde de ayer; agentes policiales realizaron un operativo con drones y llegaron a una vivienda, donde ubicaron a los dos infractores, los que fueron detenidos, junto a un sujeto de 18 años, que inicialmente trató de ayudarlos a fugar.

BANDA CRIMINAL

Cabe resaltar que, durante la intervención, los efectivos encontraron en poder de los intervenidos un arma de fuego, municiones, pasamontañas y cocaína. Los menores señalaban ser inocentes, pero las cámaras de seguridad confirmaron sus acciones.

Trascendió que los adolescentes saben manipular armas de fuego y no sería la primera vez que participan en hechos delictivos, con excesiva violencia, en el sector y en otros distritos. Se indaga si pertenecen a la banda "Los bravos del atraco".