Los Olivos: tras intensa persecución capturan extorsionador que merodeaba por el mercado Conzac

El operativo movilizó a varios agentes. Luego de una intensa persecución, capturaron a un presunto extorsionador en la avenida Angélica Gamarra, cerca del Mercado Conzac, en el distrito de Los Olivos.

El sujeto y dos cómplices habrían cometido un robo en la zona, tras lo cual fugaron en un taxi color amarillo. Las fuerzas del orden persiguieron a los sospechosos, realizando disparos a las llantas del vehículo.

TAXI ROBADO

El presunto extorsionador fue identificado como Aldair Soto Paredes, de 26 años, pero sus acompañantes lograron darse a la fuga tras bajarse de la unidad; se llevaron el botín.

Los sospechosos se desplazaban en un vehículo reportado como robado en San Martín de Porres. Se presume que habrían utilizado este automóvil en otros atracos; se investiga el caso.