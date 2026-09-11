San Juan de Lurigancho: vecinos cansados de constantes enfrentamientos entre pandilleros

Los enfrentamientos son cada vez más violentos. Vecinos del sector José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho (SJL), constantemente tienen que soportar las batallas campales que protagonizan los pandilleros.

El último enfrentamiento se registró la tarde de ayer. Los vándalos se lanzaron palos, piedras, botellas y realizaron varios disparos; justamente, un joven de 18 años perdió la vida por balazos ejecutados por los contrincantes.

TENÍA DENUNCIAS

Trascendió que el muchacho muerto en el enfrentamiento de ayer tenía denuncias por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y arrebato de celular. Su identidad se mantiene en estricta reserva

Los vecinos indicaron que las constantes peleas son por el control de la zona o las pintas que realizan en las paredes de las viviendas. Hasta el momento, ninguna autoridad tiene interés por frenar estas violentas peleas.