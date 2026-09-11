Por segundo día consecutivo: bypass de Nueva Esperanza se inunda por intensa llovizna en VMT

El bypass de la avenida Pachacútec nuevamente fue inundado por las constantes lloviznas registradas en el distrito de Villa María del Triunfo. Esta mañana ya se ha logrado retirar el agua empozada gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de Lima, con camiones cisternas, y a maquinaria de la municipalidad del distrito, que se encargó de desviar el agua de las avenidas aledañas para evitar que se dirijan al bypass.

DRENAJE COLAPSA EN VES

Durante la madrugada, las lloviznas causaron estragos en Lima Sur, anegando avenidas y causando estragos en viviendas y negocios. En Villa El Salvador, una manzana quedó afectada por el colapso del desagüe en el sector 1 grupo 1. Aunque el agua no ingresó a las viviendas, el olor nauseabundo y la preocupación que el agua pueda ingresar a sus viviendas provocó que varias personas queden despiertas hasta la madrugada.

Sedapal, que acudió hasta la zona para apoyar en la limpieza, explicó que dicho lugar está el punto más bajo y cada vez que hay una llovizna intensa se produce el problema: “El caudal de lluvias se infiltra e ingresa al sistema de alcantarillado y eso hace que colapse”, explicó un vocero de la empresa.

Más temprano en este distrito, se observó que algunas pistas han quedado empozadas por la llovizna, aunque la situación es mejor que en la madrugada, sin embargo, la disminución del agua deja ver que las veredas, viviendas y muros han quedado con restos de lodo y barro. Esta situación afecta a las personas que salen a trabajar temprano, así como a los escolares.