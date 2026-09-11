Buenos Días Perú

11/09/2026

Cerro se cae a pedazos en Comas: vecinos sufren accidentes por falta de un muro de contención

Señalan que han enviado cartas al municipio y al Ministerio de Vivienda, pero no obtienen respuesta; se sienten abandonados, ninguna autoridad les ofrece una solución concreta.



Desde hace diez años, decenas de vecinos del asentamiento humano Dios es Amor, ubicado en un cerro del distrito de Comas, viven en constante tensión por temor a un deslizamiento que provoque una tragedia en el lugar.

Piden a las autoridades la construcción de un muro de contención en el Pasaje 7, donde una parte del cerro se está “cayendo a pedazos” todos los días, y una lluvia intensa o un sismo podría provocar el derrumbe de sus casas.

CONSTANTES DESLIZAMIENTOS

Los dirigentes señalan que han enviado varias cartas al municipio y al Ministerio de Vivienda, pero no obtienen respuesta; se sienten abandonados, ninguna autoridad ofrece una solución concreta a este problema.

Aseguran que varias personas se han accidentado, han resbalado y rodado por la pendiente, ya que los constantes deslizamientos han angostado uno de los pasajes y es la única vía que tienen para entrar y salir de sus viviendas.


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