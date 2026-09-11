Operaba como colectivo: ATU interviene vehículo con multa de más de S/800 mil

En el depósito de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) en el distrito de San Luis, hay varios vehículos que han sido intervenidos por las autoridades como parte de las acciones de reordenamiento y fiscalización. Llama la atención que la suma de las multas de los autos intervenidos llegan a más de 2 millones 100 mil soles.

La mayoría de estos autos traslada a pasajeros en la modalidad de colectivo, lo cual genera preocupación porque muchos de estos no tienen elementos de seguridad ni cuentan con SOAT para casos de emergencia. Resaltó también que algunos vehículos se encuentran en muy mal estado: vidrios rotos pegados con cintas, partes abolladas, incluso, algunos tienen perforaciones de bala.

Al respecto, Luis Rivera, vocero de la ATU, explicó que: “La ATU hace un trabajo conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional. De los 33 vehículos que ya acarrean multas, suman más de 2 millones 100 mil soles”, señaló. Destacó que uno de los vehículos presenta más de 800 mil soles de multa y llevaba a diez pasajeros cuando fue intervenido.

El vocero de ATU comentó que otro vehículo, que fue intervenido en la avenida Javier Prado, no posee las características de seguridad, tiene lunas polarizadas, que es una falta grave, y arrastra 170 mil soles en multas. Esta unidad tenía un recorrido que iba desde Ceres hasta Ate Vitarte.

VOCERO DE LA ATU ADVIERTE LOS PELIGROS DE SUBIRSE A ESTOS VEHÍCULOS

Luis Rivera recomendó a la población a identificar este tipo de vehículos porque los utilizan para actividades informales y podrían estar envueltos en acciones ilegales, a esto se suma que no tienen títulos habilitantes, ni cuentan con SOAT: “ante un accidente van a estar desamparados, no van a tener una cobertura médica”, manifestó.

Por otro lado, respecto a la demora en la intervención de este tipo de vehículos, el vocero dijo que este tipo de unidades buscan evadir la fiscalización cambiando de rutas, por medio de avisos de controladores.